Esto es lo que debes conocer sobre el bono de agradecimiento de AMLO para adultos mayores de 3 mil pesos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) finalizará su sexenio el 30 de septiembre del 2024. Ha circulado un rumor en las redes sociales, sobre un bono de despedida que entregaría para los beneficiarios de la Pensión del Bienestar. Vale mencionar que desde el gobierno debieron aclarar dicha situación.

La Pensión del Bienestar está en su última semana de pagos del bimestre septiembre-octubre, por lo que la mayoría de los adultos mayores de 65 años ya han recibido los 6 mil pesos. El próximo depósito programado será en noviembre, correspondiente al último bimestre, por lo que no hay pautado ningún bono extra. Vale mencionar que la Secretaría del Bienestar informó que no habrá un pago de despedida de parte de AMLO y que el cambio de Gobierno no afectará el calendario de pagos de ninguna de los programas sociales.

El gobierno desmintiò el bono de agradecimiento de parte de AMLO. Fuente: Pinterest

Todo lo que debes saber sobre la Pensión del Bienestar

Es importante alertar a todos los adultos mayores, beneficiarios de la Pensión Bienestar que ignoren cualquier aviso que sea difundido a través de redes sociales no oficiales. Vale señalar que hay personas inescrupulosas que intentan engañarlos para obtener datos personales. Por ese motivo, las autoridades de gobierno solicitan que no brinden información personal.

Es importante señalar que ningún beneficiario debe hacer algún registro adicional ni brindar nombre, cuenta bancaria, prestar la tarjeta a alguna persona que asegure trabajar en la Secretaría de Bienestar. Tampoco permitir la toma de fotografías para recibir algún bono de agradecimiento de parte de AMLO, ya que es falsa esa información. Evita caer en esta estafa.

AMLO a través de la Pensiòn del Bienestar le ofrece ayuda a los adultos mayores en situaciones vulnerables. Fuente: Pinterest

La creación de este programa por parte del gobierno es permitir el bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva. Está dirigido a la población adulta mayor de 65 años o más de edad, que recibe una ayuda económica equivalente a $6,000 pesos bimestrales entregados de manera directa, sin intermediarios.