AMLO felicita al boxeador Marco Verde por pasar a la final en París 2024

“Está encarnando la voluntad del triunfo de México”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al celebrar que el boxeador mexicano Marco Verde llegó a la final de la categoría de los 71 kilogramos en París 2024 para disputar el oro.

En la mañanera, también reveló que le gusta el box e incluso ha lanzado unos derechazos, y “se suelta uno pegándole al costal”.

“¡Cuánta alegría me causó lo de Marco Verde, que ayer ganó la pelea y el viernes va por El Oro”, expresó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Dijo que el viernes estará pendiente del combate del mexicano, “es la no violencia, pero en el caso del boxeo está permitido”.

El presidente afirmó que “ya está asegurada la (medalla de) plata, pero está echado pa’ adelante, está encarnando la voluntad del triunfo de México”.

Fue ahí que reveló que le gusta el box, aunque siempre ha reiterado que es fanático del béisbol.

“A mí me gusta el box, no hablo del box político, pero este me gusta mucho. A veces hago cierto ejercicio, hago box de vez en cuando, además suelta uno ahí pegándole al costal. Es como cuando se batea y viene la pelota y uno la carita de alguien y… ¡tómala!. No, no,no… Pero el deporte es algo excepcional, una gran belleza, no solo es el deporte, es una cuestión bella, todo lo que se está viendo en la Olimpiada, son cosas excepcionales””, expresó.

También destacó los músculos del boxeador sinaloense.