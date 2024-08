"Un descaro y cinismo": AMLO cuestiona marcha contra la “sobrerrepresentación” convocada por el Frente Cívico

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este miércoles que con “un descaro y un cinismo” el Frente Cívico Nacional está convocando a una marcha el próximo 11 de agosto en contra de la sobrerrepresentación porque se argumenta que viola la Constitución.

La marcha se ha convocado para este 11 de agosto

Foto: Especial

AMLO compara a Córdova con personaje de Chespirito

Dijo que en elecciones como la de 2018 y 2021 no se cuestionó el reparto de los plurinominales, por lo que cuestionó la actitud que se encuentra asumiendo Lorenzo Córdova, ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), a quien comparó con la “chimoltrufia”, personaje de la serie de comedia "Chespirito".

“Ahora están con lo de la sobrerepresentación, se ven mal, porque una recomendación respetuosa es que se pueden hacer muchas cosas en política, pero hay que procurar no hacer el ridículo”, expresó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

"Un descaro y cinismo": AMLO contra marcha contra la “sobrerrepresentación”

“Y los que estaban, porque hay constancia pública, nada más que aquí no vamos a seguir insistiendo en eso porque perdemos tiempo y además es darle importancia a gente muy hipócrita, porque el anterior presidente del INE defendió lo que establece la Constitución y la ley en la elección pasada y ahora está como la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra”; aseveró el mandatario.

Por ello; señaló que “con un descaro y un cinismo se están convocando a una marcha para eso”. “Entonces, ya, ya, ya, cuídense, cuídense, ya no sigan actuando de manera inconsecuente, les va a dar pena después, hasta se los van a reclamar sus hijos, sus nietos. ‘Oye, papá, mamá, ¿por qué hiciste esto?’, porque pues no nada más es un asunto de ellos y la familia. Por ejemplo, un corrupto, pero no sólo se hace daño a él, se hace daño a sus hijos”, añadió.