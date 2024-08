AMLO se reúne con empresarios que participaron en construcción de refinería de Dos Bocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este martes con empresarios que participaron en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para agradecerles que se hizo en “tan poco tiempo”.

En la conferencia de prensa matutina, afirmó que el costo de la refinería fue de 330 mil millones de pesos, lo que se ha ahorrado en el gobierno por no permitir el robo de combustible, conocido como “huachicol”.

El presidente brindó información sobre el robo de hidrocarburos. Foto: Captura de pantalla

“Ayer nos reunimos con representantes de empresas que participaron en Dos Bocas y con servidores públicos de Pemex que hicieron esa refinería, cenamos para agradecerles por hacer esa obra en tan poco tiempo, con un costo muy bajo comparando con otras refinerías que se han construido en el mundo y de muy buena calidad, es una magna obra hecha fundamentalmente por la ingeniería mexicana, con el apoyo de algunas empresas también extranjeras.

“Y hablábamos de que en términos generales costó la refinería como 330 mil millones de pesos, 16 mil 800 millones de dólares, 330 mil millones de pesos, sin crédito del presupuesto. ¿De dónde salió el dinero?, les decís, pues es lo que hemos ahorrado en el gobierno por no permitir el huachicol”, señaló.

El presidente señalo que con el combate a la corrupción hay recursos para obras.

“Cuando llegamos se robaban 80 mil barriles diarios en una asociación delictuosa entre la delincuencia y las autoridades. Entonces, ¿cuánto costó la refinería? Lo mismo que nos ahorramos por no permitir el huachicol. ¿Cómo no va a ser importante combatir la corrupción? No sólo le da a la autoridad fortaleza política, porque si hay autoridad moral hay autoridad política”, afirmó.

De acuerdo a la gráfica que se presentó, el ahorro estimado del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2024 por combatir el robo de combustible es de 337 mil 730 millones de pesos.