Camión choca contra un árbol y destruye su caja de carga en Circuito Interior

Un vehículo de carga sufrió un percance al chocar contra el tronco de un árbol en Parque Vía al cruce con Circuito Interior.

Derivado del percance la caja de la unidad se rompió por lo que el chofer detuvo la marcha y solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, aunque afortunadamente no presentó lesiones de consideración.

Así mismo, la Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre el despliegue de unidades de emergencia para atender un percance en Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Circuito Interior. Sin embargo, no se confirmó que hayan sido accidentes relacionados.

El vehículo sufrió severos dañosFOTO: Especial

Movilizaciones de hoy en CDMX

La SSC informó en sus canales oficiales sobre las distintas movilizaciones que se prevén ocurran durante hoy jueves 22 de agosto en la CDMX. Por fortuna para los automovilistas, solo se contempla una marcha que afectará la circulación. Sin embargo, habrán al menos siete rodadas de motociclistas.

Marcha de "No Más Presos Inocentes" en Tribunal Superior de Justicia: El colectivo "No más Presos Inocentes", tomará las calles de Av. Niños Héroes No. 119, en dirección a Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Avenida José María Pino Suárez No. 2

Rodadas motociclistas hoy 22 de agosto:

Avenida Río de los Remedio y Av. Centenario, de la colonia El Risco CTM.

Estadio Azteca hacia el Monumento de la Revolución; Kia Tláhuac de Santa Úrsula.

De Calle 7 y Eje 1 Norte Avenida Xochimilco, colonia Evolución.

De la Biblioteca Virtual (Av. Francisco del Paso) al Monumento de la Revolución.

edg