AMLO sobre calificadoras: "es politiquería"

“Es politiquería, no anden creyendo eso”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que las calificadoras bajarán recomendación para invertir en México y otras advierten de riesgos por el paquete de reformas constitucionales entre ellas, la del Poder Judicial.

Descartó también que se ahuyenten las inversiones. Ante la pregunta de que las calificadoras siguen advirtiendo sobre la reforma judicial, señaló que esas instituciones ya “engañaron mucho”, además de que estaban en contra de aumentar salarios porque habría inflación y tenían el argumento de que todo lo tenía que manejar el mercado.

Sigue leyendo:

No habrá descuentos ni despidos por paro en Poder Judicial: AMLO

¿A qué hora empezará el último informe de AMLO?

Descartó también que se ahuyenten las inversiones. Foto: Presidencia

"¿Se acuerdan cómo engañaban que era mejor privatizar la educación y la salud? ¿Se acuerdan cómo engañaban que no era malo endeudar al país? Ya no le sigan creyendo a esa gente”, manifestó.

Al ser cuestionado sobre la reforma judicial y si ahuyenta las inversiones, aseguró que no,

"No, no, es pura mentira, pura mentira. O sea, y busquen, si hay fortalecimiento del dólar con relación al peso, busquen las causas y no van a encontrar nada interno" aseguró.

El presidente López Obrador explicó que hay un ajuste mundial “que tiene que ver con Japón y con factores externos, fundamentalmente de la economía y de las finanzas de Estados Unidos. No le crean a esta gente, es como si le creyeran todo lo que dice The New York Times o The Wall Street Journal”.

brc