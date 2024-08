FGR decidirá si Rubén Rocha declara ante caso de El Mayo Zambada, aclara AMLO

La Fiscalía General de la República (FGR) resolverá si llama a declarar a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, sobre el caso de la detención de Ismael “el Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo.

-Presidente, en este sentido de que no va a haber impunidad y que se tiene que aclarar todo, ¿sería conveniente, saludable que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ampliara sus declaraciones respecto a lo que sabía de si Zambada García fungía como operador político de la entidad?, se le cuestionó.

-Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, pero si la Fiscalía considera que es importante para la investigación, todos los ciudadanos estamos obligados, o en el caso de autoridades, todos, acotó.

-¿Sería óptimo que fuera voluntaria esta declaración del gobernador?, se le insistió.

-Que lo decida la Fiscalía, remarcó.

Joaquín Guzmán López tenía un acuerdo con EU, dice AMLO

López Obrador señaló que de acuerdo a la información que tiene que el gobierno de México es que Estados Unidos tenía acuerdo con Joaquín Guzmán López.

“Que venían manteniendo comunicación para un posible acuerdo. Ellos han dicho de que, en efecto, había este acuerdo o se estaba gestando este acuerdo, pero que no sabían de que en el avión iba también o llegaba a territorio estadounidense el señor Zambada. Eso es lo que se conoce, vamos a decir, formalmente, en la investigación que está haciendo, se está llevando a cabo la Fiscalía General de la República”, indicó.

Declaró que no tiene información si la ex fiscal de Sinaloa, Sara Bruna y sus ex colaboradores ya son indiciados, dado que actuaron presumiblemente como el brazo ministerial del crimen organizado en el caso del asesinato del ex rector.