No habrá descuentos ni despidos por paro en Poder Judicial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se realizaran descuentos ni despidos a los trabajadores del Poder Judicial que se manifiestan contra la reforma constitucional.

Luego de que la Secretaría de Hacienda pidió la Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejar de pagar salarios y destituya a los que están en paro de labores, señaló que se respetan las libertades y los llamó a que apliquen la “autocrítica” para que no se dejen manipular.

Sigue leyendo:

Banda MS acompañará a AMLO en su último Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre

AMLO responde al subcomandante Marcos por compararlo con Carlos Salinas y Gustavo Díaz Ordaz

El paro inició el lunes. Foto: Especial

"Estoy a favor de los trabajadores de que se manifiesten libremente, nada más que ellos apliquen el método de la autocrítica y que no caigan en la autocomplacencia y que no se dejen manipular, porque no hay nada, nada, nada en la iniciativa de reforma que les afecte", precisó.