María Elena Ríos: "Hago un llamado a Norma Piña para que se haga justicia"

María Elena Ríos Ortíz, Saxofonista, hizo un llamado a Norma Piña para que se haga justicia, luego de que este miércoles 14 de agosto el juez José Ramiro Montaño determinara en una audiencia final si José Antonio Vera Carrizal es culpable o no de homicidio en grado de tentativa.

En entrevista con Sergio y Lupita para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group dijo que espera justicia como las que cientos de víctimas que esperan justicia en el país "no me gustaría que lo absuelvan" añadió que "se comprobó que Juan Antonio Vera Carrizal es responsable de lo que me hizo".

Foto: Instagram brujamixteca

Aclaró que no quiere ser un número más que no quiere que el Tribunal le de impunidad, que le de justicia.

"Se comprobó con pruebas científicas con periciales que Juan Antonio Vera Carrizal me mandó matar", aseveró María Elena Ríos.

Lamentó que esta es la resolución definitiva y que en caso de salir culpable ya no hay a donde acudir y que tras cinco años de lucha no hay más que hacer.