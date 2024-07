"Las pruebas del delito están en mi cuerpo": Elena Ríos encaró a su agresor a casi 5 años del ataque con ácido

"Es feminicidio y sobrevivir no quiere decir que no pasó", fueron las palabras que escribió la saxofonista mexicana María Elena Ríos este jueves 4 de julio previo a presentarse en el Penal de Tanivet, en el estado de Oaxaca, para rendir su declaración y encarár a su agresor a casi 5 años del ataque con ácido que sufrió. Nos referimos al exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal. Incluso se ha señalado que el juez José Gabriel Ramírez no ha actuado con perspectiva de género y ha beneficiado al potencial feminicida.

"A casi 5 años, hoy miraré a los ojos a Vera Carrizal y le diré al Juez José Gabriel Ramírez Montaño todo el dolor y sufrimiento que me han obligado a vivir, tras este cobarde ataque con ácido", dijo la artista mexicana a través de su perfil de Twitter

Malena ha denunciado un proceso arreglado en favor de sus victimarios

Y es que Elena ha difundido los avances que ha tenido su caso y ha señalado al juez Gabriel Ramirez de burlarse de sus abogadas por trabajar desde una perspectiva feminista, ya que según él, dicho recurso "no aplica para todos los casos" y ha negado que tenga comportamientos misóginos.

La artista mexicana, que ha colaborado con grupos como La Maldita Vecindad, ha revelado que desde el 11 de junio se ha abierto una audencia de debate de su caso contra Juan Antonio Vera Carrizal Desde entonces denunció que que en vez de asignarle un Tribunal Colegiado, le dieron un Tribunal Unitario encabezado por el juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien según la víctima, ha tenido un favoritismo hacia el exdiputado.

Elena sigue en su tratamiento para su recuperación

Foto: Especial

Lo que se sabe sobre el intento de feminicidio contra Elena Ríos

María Elena Ríos Ortiz sobrevivió al intento de feminicidio que sufrió el 9 de septiembre de 2019 cuando fue víctima de un ataque con ácido sulfúrico en Huajuapan de León, Oaxaca. Aunque se presume que dicha agresión estuvo orquestada por el exdiputado Juan Vera Carrizal, hubo más personas implicadas.

A lo largo del proceso en materia se han logrado identificar a cinco hombres por su presunta participación en el intento de feminicidio de la ahora activista: