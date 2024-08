"Lo están pensando", dice AMLO sobre la tardanza del informe de EU de la detención de "El Mayo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el gobierno de Estados Unidos se ha tardado en enviar el informe sobre la detención sobre Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López porque “lo están pensando”. Durante la mañanera desde Palacio Nacional, declaró que hay que esperar a que lo manden para que no haya conjeturas y se dé la información certera sobre si fue un acuerdo que se hayan entregado.

“Estamos solicitando que nos informen. Ya nosotros tenemos algo de información, pero queremos, pero queremos que nos informen si fue un acuerdo. Al principio sostuvieron eso, que fue un acuerdo con Guzmán López”, explicó.

AMLO insistió en que todo se sabrá. Foto: Especial

Declaró previo a concluir la mañanera que todo se va a saber, ya que el gobierno está obligado a dar la información: “nosotros no somos alcahuetes de nadie, representemos al pueblo de México. No somos peleles ni títeres de nadie, de ningún gobierno extranjero. Nuestro amo es el pueblo de México, porque él es el soberano, es al único al que le debemos todo, y estamos obligados a informarles de todo”, dijo.

López Obrador también indicó que a los amigos hay que tenerles paciencia para que den a conocer la información verificada y manifestó, “no se tiene la certeza, no se tienen todos los hechos. Lo del vuelo si ya está descartado, no salió de Sonora”.

Reconoció que existen diversas versiones, y aclaró, “queremos tener toda la información, y pienso que la están recabando y pues hay que tener paciencia”.

Al preguntarle sobre si las Fuerzas Armadas participaron en la detención de los implicados, el ejecutivo federal aseguró que no y afirmó que esa es una de las cosas que ya tienen confirmadas. “Es una de las cosas que tenemos probadas, por eso queremos saber cómo estuvo”, agregó.

Aunado a ello, el mandatario federal apuntó que lo más importante en este momento es que la región esté calmada y que no haya violencia, pues lo más importante y por lo que hay que velar, es por la vida.

Toda esta región esté en calma, porque, pues, es un hecho fuerte, y nosotros lo que deseamos es que haya paz, lo que queremos es que no haya pérdida de vidas humanas, eso es lo que más nos interesa. Hasta ahora hay en la región, tranquilidad, paz, no hay hechos de violencia excepcionales, no hay confrontación ni enfrentamientos. A lo mejor, nuestros adversarios eso es lo que quisieran, porque ya ahora es menos, pero antes estaban alborotados, era temporada de zopilotes.