Jorge Cuéllar sobre sobre el asesinato de Julio César Almanza: “Se tienen avances”

Jorge Cuéllar Montoya, Vocero de seguridad de Tamaulipas, aseveró que se tienen avances en la investigación sobre el asesinato de Julio César Almanza, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco), ocurrido en Matamoros, Tamaulipas.

"Julio Almanza era un líder muy comprometido con su gremio muy trabajador", sostuvo Jorge Cuéllar.

En entrevista para "Noticias de la Tarde" con Lupita Juárez de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group afirmó que el hecho es lamentable y que enluta a la comunidad, relató que el gobernador Américo Villarreal giró instrucciones para que se llevaran las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

"En Nuevo Laredo no hemos tenido ningún homicidio doloso en junio" Foto: Gobierno de Tamaulipas

Sigue leyendo:

Asesinan a Julio Almanza Armas, presidente de Fecanaco Tamaulipas, en Matamoros

"Está abierta la investigación": AMLO sobre el asesinato de Julio César Almanza, presidente de Fecanaco

Jorge Cuéllar afirma que hay condiciones para que opere el comercio en Tamaulipas

Recalcó que ya hay avances pero que no puede revelarlos para no afectar el debido proceso y para no entorpecer las investigaciones pero "confiamos en que pronto tengamos resultados y podemos darlos a conocer", el funcionario dijo que el proceso está en marcha.

Sobre la situación en el estado y la supuesta inseguridad que enfrentaría la entidad, comentó que el cierre de 193 tiendas de conveniencia de una cadena en Nueva Laredo y de gasolineras aclaró que ellos jampas denunciaron extorsión como se ha manejado en algunos medios, relató que si denunciaron acciones que ponen en riesgo a algunos de sus colaboradores "concretamente a dos de sus colaboradores", señaló que es debido a que tienen protocolos establecidos "cuando ellos sienten que puede haber riesgo para sus empleados cierran sus tiendas".

El funcionario afirmó que si hay condiciones de seguridad para que opere el comercio en Tamaulipas "en Nuevo Laredo no hemos tenido ningún homicidio doloso en junio".