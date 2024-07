AMLO: México no participará en la reunión de la OEA sobre elecciones de Venezuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no asistirá a la reunión de las Organizaciones de Estados Americanos (OEA) donde se abordará el tema de los resultados de las elecciones de Venezuela.

En la mañanera de este miércoles indicó que la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, no asistirá a dicha reunión porque el gobierno mexicano está en desacuerdo con la actitud que ha tomado la OEA frente a dicho tema.

Sigue leyendo:

Crean aplicación para denunciar protestas en contra del gobierno de Maduro

Fraude en Venezuela

AMLO se expresa en desacuerdo con la OEA

“Bueno, yo tengo la información que Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión del 9. Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA”, explicó.

Miles de manifestantes salieron a las calles por los resultados electorales

FOTO: Especial

López Obrador reiteró su descontento con las declaraciones que ha realizado la Organización de Estados Americanos, pues antes de que se dieran los resultados del candidato presidencial ganador en Venezuela, el director de la organización, Luis Almagro había reconocido el triunfo del candidato opositor.

“Eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina y a cualquiera, y no viene a cualquier país del mundo. Entonces ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo”, expuso.

Finalmente, el ejecutivo federal sostuvo que los problemas de Venezuela se han estancado y los mismos no han encontrado salida, esto porque de acuerdo con el presidente hay mucho hegemonismo.

“Se meten en el extranjero, no solo los gobiernos, los medios… Es mucha la intervención. Y en el caso de los medios, no solo de México, sino del mundo. Hace falta más profesionalidad, más adaptividad, más equilibrio. Porque se inclina mucho de un lado o de otro y no son los medios convencionales, son las agencias que ahora las redes sociales están como tomadas también”, comentó.

edg