Conciertos en Monterrey agosto 2024: Luis Miguel, Edwin Luna, Yeri Mua y todos los shows que llegan

Para los amantes de la música que viven en Monterrey, Nuevo León, agosto será uno de los meses más importantes para disfrutar de los mejores conciertos. Habrá opciones para todos los gustos, pues exponentes del pop, del regional mexicano, del rock, de la salsa, entre otros, harán aparición en los principales foros de la ciudad.

Bloom Fest Disney Edition

Los asistentes podrán bailar y cantar al ritmo de las canciones de los shows de su infancia. FOTO: Bloom Entertainment.

Este espectáculo consiste en una fiesta temática en torno a las canciones de las películas y series de Disney. Este evento es para toda la familia.

Dónde: Foro Tims, ubicado en Pabellón M, Melchor Ocampo #130, Centro.

Fecha y horario: 2 de agosto a las 20:00 horas.

Sigue leyendo:

Dizá conquista España con su rock zapoteco

La Academia 2024, buscamos dos talentos que cambien la escena musical mexicana: Arturo López Gavito

Tecate Food Truck 2024

Kumbia King y Kinky estarán en el cartel. FOTO: Tecate Food Truck

Este festival familiar en el que se podrán disfrutar diversos alimentos en camiones contará además con una amplia oferta musical. Dentro de los que estelarizan el festival se encuentran, entre otros, los siguientes:

Kumbia Kings.

Kinky.

Genitallica.

Serbia.

Joaquín Medina.

Midnight Generation.

Zulia.

Relampaguitos.

La Treviñosa Banda Regia.

Dónde: Parque Fundidora, ubicado en avenida Fundidora y Adolfo Prieto sin número, colonia Obrera.

Fecha y horario: 3 de agosto a las 13:00 horas.

Road to México Metal Fest Vol. 1 2024

El festival contará con las presentaciones de Avatar, Grozero, The Architech of Nightmares. Las personas que presenten su boleto del México Metal Fest VIII pueden entrar gratis a este concierto.

Donde: Foro Tims, ubicado en Pabellón M, Melchor Ocampo #130, Centro.

Fecha y horario: 3 de agosto a las 21:00 horas.

WarCry

El grupo de metal acudirá a Monterrey con la intención de hacer disfrutar a sus fanáticos regios. Se prevé que toquen canciones como La vida en un beso, Huelo a miedo, Perdido, entre otras.

Dónde: Escenario GNP Seguros ubicado en Avenida Constitución número, colonia Centro, Monterrey, Nuevo León.

Fecha y horario: 9 de agosto a las 21:00 horas.

Sirenas Fest 2024

Este evento que se proclama como el primer festival de rockeras, por rockeras y para rockeras presenta a Las Mambas, Rec Mabel, Nehtse Vargas y Claudia Santos.

Donde: Foro Tims, ubicado en Pabellón M, Melchor Ocampo #130, Centro.

Fecha y horario: 9 de agosto a las 21:00 horas.

Gilberto Santa Rosa

Dos días antes estará en la Ciudad de México. FOTO: Archivo.

El caballero de la salsa regresa a Monterrey para brindar uno de sus shows únicos. Se prevé que interprete canciones como Vivir Sin ella, Perdóname, entre otras.

Dónde: Escenario GNP Seguros, ubicado en Avenida Constitución número, colonia Centro, Monterrey, Nuevo León.

Fecha y horario: 10 de agosto a las 21:00 horas.

Belanova

El grupo fue uno de los más importantes para la escena pop mexicana. FOTO: Archivo.

El grupo de electro pop que fue la sensación a inicios del siglo vuelve a los escenarios de Nuevo León para sus fans más nostálgicos.

Dónde: Auditorio Citibanamex, ubicado en Privada Fundidora sin número, colonia Obrera,

Fecha y horario: 10 de agosto a las 21:00 horas.

The Get Up Kids

La banda de rock alternativo llega a México para revivir las glorias del movimiento emo en el Foro Tims.

Donde: Foro Tims, ubicado en Pabellón M, Melchor Ocampo #130, Centro.

Fecha y horario: 10 de agosto a las 21:00 horas.

Kudai

Con el fin de convivir con sus fans y brindarles lo mejor de su música, Kudai regresa a Monterrey. En formato de showcase, el grupo presentará sus éxitos para sus más acérrimos seguidores.

Donde: Diego de Montemayor 927-Sur, Barrio Antiguo, Centro.

Fecha y horario: 10 de agosto a las 21:00 horas.

DALE MIXX 2024 Lockers

El Parque Fundidora será el epicentro de la música urbana a mediados del mes. Entre otros más, se presentarán artistas relevantes en el género.

Raw Alejandro.

Mora.

Becky G.

Xavi.

Wisin.

Piso 21.

Jowell & Randy.

Tiago PZK.

Emilia.

Maldy.

Dei V.

YNG Lucas.

Yeri Mua.

Dónde: Parque Fundidora, ubicado

Fecha y horario: 17 de agosto a las 14:00 horas.

Road to México Metal Fest Vol.2 2024

Para la segunda emisión de este festival de metal se presentarán Ira, Fightback, Where Never More.

Donde: Foro Tims, ubicado en Pabellón M, Melchor Ocampo #130, Centro.

Fecha y horario: 17 de agosto a las 21:00 horas.

Darius

EL rapero mexicano acude a Monterrey para brindar un show lleno de flow, rimas y letras contundentes.

Dónde: Meteoro Disco Monterrey, ubicado en Padre Mier 1082, Barrio Antiguo, Centro.

Fecha y horario: 17 de agosto a las 20:30 horas.

Vaselina Timbiriche

El musical de Alejandro Gou vuelve a la ciudad para llevar a los fanáticos del musical de una carga de nostalgia.

Dónde: Escenario GNP, ubicado en Av. Benito Juárez No. 1002, Monterrey, Nuevo León.

Fecha y horario: 17 de agosto a las 21:00 horas.

Luis Miguel

Uno de los intérpretes más amados de México regresa a cantar sus mejores piezas. FOTO: Archivo.

"El Sol" volverá a Nuevo León para complacer a los fans que esperan escuchar La Incondicional, Ahora te puedes marchar, Hasta que me olvides, Tengo todo excepto a ti, entre otras.

Dónde: Estadio Banorte Monterrey, ubicado en Av. Ricardo Covarrubias, Sin Nombre de Colonia 34, Tecnológico, 64700 Monterrey.

Fecha y horario: 22 de agosto a las 21:00 horas.

Jona Brothers

Después de la cancelación en mayo, el grupo estadounidense volverá a complacer a sus fans a finales de agosto en la Arena Monterrey.

Dónde: Arena Monterrey, ubicada en Av. Francisco I. Madero 2500, Centro, Monterrey, Nuevo León.

Fecha y horario: 24 y 25 de agosto a las 19:00 horas.

Feid

El cantante colombiano viene a complacer a sus fanáticos como uno de los últimos espectáculo del mes en Monterrey.

Dónde: Av. Ricardo Covarrubias, Sin Nombre de Colonia 34, Tecnológico

Fecha y horario: 28 de agosto a las 21:00 horas.

Austin TV

El grupo instrumental viene a Monterrey para hacer de las suyas y contagiar a sus seguidores con sus originales piezas.

Donde: Foro Tims, ubicado en Pabellón M, Melchor Ocampo #130, Centro.

Fecha y horario: 28 de agosto a las 21:00 horas.

Carlos Vives

El colombiano regresa a suelo mexicano para dar un recital con varias sorpresas para sus fanáticos regios.

Dónde: Escenario GNP Seguros, ubicado en Av. Benito Juárez No. 1002, Monterrey.

Fecha y horario: 30 de agosto a las 21:00 horas.

Ana Gabriel

La intérprete prepara una fecha digna para el recuerdo. FOTO: Archivo.

Quién como tú, Tú lo decidiste, No te hago falta, Simplemente amigos, Y aquí estoy podrían ser algunas de las canciones que la Diva de América cante en la cita que tiene agendada con su público en Monterrey.

Dónde: Auditorio Citibanamex, ubicado en Privada Fundidora sin número, colonia Obrera,

Fecha y horario: 30 y 31 de agosto a las 21:00 horas

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey Tour 2024

El cantante prepara una noche de éxitos. FOTO: Archivo.

El intérprete y el grupo responsable de Mi padrino el Diablo están listos para llegar a la ciudad y hacerla retumbar con su potente sonido.

Dónde: Escenario GNP Seguros ubicado en Avenida Constitución número, colonia Centro, Monterrey, Nuevo León.

Fecha y horario: 31 de agosto a las 21:00 horas.