Se entregó en Sonora Sergio "N", conductor del taxi de aplicación al que se subió Paola, joven encontrada sin vida

La tarde de este jueves 11 de julio se dio a conocer la detención de Sergio "N", conductor del taxi de aplicación al que se subió Paola Andrea Bañuelos Flores días antes de aparecer sin vida en la ciudad de Mexicali, perteneciente al estado de Baja California. Ha trascendido en las últimas horas que el implicado se entregó en las instalaciones de Ciudad Obregón, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora.

Sergio Daniel N, el conductor de la plataforma se presentó esta tarde ante el ministerio público de Obregón después de ser identificado como el principal sospechoso en el caso de la desaparición y muerte de Paola Bañuelos.

El conductor llegó acompañado de sus familiares para rendir su declaración sobre los hechos ocurridos el pasado 8 de julio cuando la joven universitaria fue vista por última vez en compañía del conductor en la zona de bares en Mexicali. De acuerdo con los protocolos el implicado será trasladado a la capital del estado, donde continuará su proceso ante la Fiscalía General del Estado de Baja California.

El hombre será trasladado a la ciudad de Mexicali

Foto: Especial

Este jueves, la titular de la FGE, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que Sergio Daniel N es el principal sospechoso en el caso, ya que fue la última persona que tuvo contacto con la víctima y que además cuenta con una orden de aprehensión activa por violencia familiar relacionada con un caso del año 2021.

En una rápida entrevista con medios locales, Sergio Daniel "N" reconoció haberse entregado con el objetivo de que cesaran las amenazas contra su familia por el caso de la joven Andrea Bañuelos Flores. "Me estaba escondiendo por miedo, porque la gente amenaza y no quiero poner en riesgo a mi familia", señaló.

"Yo vengo a presentarme para que dejen en paz a mi familia y que me lleven a juicio por lo que me tengan que llevar. Me están señalando por una desaparición y ahora me dicen que ya apareció la persona", declaró el conductor de aplicación.