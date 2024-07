VIDEO: ovacionan a Sheinbaum en evento por el Sexto Aniversario del triunfo del presidente AMLO

La presidenta electa Claudia Sheinbaum, acudió, este 1 de julio, a la celebración por el sexto aniversario del triunfo del actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. El evento se está llevando a cabo dentro del complejo cultural Los Pinos. A la celebración también han acudido personalidades como Mario Delgado, Citlali Hernández y Clara Brugada, la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En medio de ovaciones y porras, la presidenta electa arribó al evento en espera del actual presidente López Obrador. Cabe mencionar que, durante sus conferencias mañaneras, el mandatario ha reiterado que se está dando una "transición ordenada y fraterna" entre su gobierno y la próxima administración de Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum acudió al evento de celebración de AMLO. Foto: Archivo.

Fue durante su conferencia mañanera de este lunes, 1 de julio, que el presidente López Obrador celebró el sexto aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales. El mandatario dijo que dentro de tres meses estará entregando la banda presidencial a su sucesora Claudia Sheinbaum, luego de ello, su misión estará concluida: "yo estoy por terminar, en tres meses concluyo, entrego la banda presidencial y ya voy a poder decir: misión cumplida”, señaló.

Agregó que se encuentra feliz porque Sheinbaum es una mujer honesta, con experiencia y convicciones: "entre otras cosas, me siento contento porque está garantizado el relevo con una mujer llena de convicciones, de experiencia, una mujer honesta, por primera vez en la historia de nuestro país va a ser una mujer la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum", dijo.

Claudia Sheinbaum festeja el sexto aniversario del triunfo de AMLO

Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a López Obrador, en el que lo felicitó por el inicio de la llamada cuarta transformación: "Hoy celebramos el triunfo del pueblo de México, el día de la revolución de las conciencias. Celebramos a 6 años del 1º de julio de 2018, el inicio de la Cuarta Transformación de la Vida Pública", sentenció la próxima presidenta de México en sus redes sociales.

Agregó que L??pez Obrador ha cumplido con sus bases de no mentir, no robar y no traicionar: "el presidente ha cumplido a cabalidad y nos ha mostrado que es factible hacer realidad la frase juarista: 'Con el pueblo todo, sin el pueblo nada'. Vamos a continuar y a avanzar con la Cuarta Transformación, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México", puntualizó Sheinbaum Pardo.