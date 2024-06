Claudia Sheinbaum revela si AMLO estará en su gabinete

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, reveló si es que existe alguna posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, se integre de alguna manera a la próxima administración 2024-2030.

Hay que recordar que en diversas ocasiones AMLO ha resaltado que terminado su sexenio se iría a vivir solo a su quinta en Palenque, Chiapas, y que interrumpiría su jubilación si su secadora le pidiera apoyo y existiera una guerra o invasión.

“No va a hacer falta porque la presidenta electa es giganta, giganta [...] Ella sabe muy bien que yo tengo esta decisión tomada que considero es lo mejor, soy partidario de la no reelección, no aspiro a ser jefe máximo ni caudillo, ni hombre fuerte, ni líder moral, ni mucho menos cacique”, comentó López Obrador en conferencia de prensa.

Sheinbaum y AMLO han realizado una gira por México. Foto: Cortesía

Claudia Sheinbaum revela que pasará con AMLO

Claudia Sheinbaum reveló que en las pláticas que ha tenido con Andrés Manuel López Obrador le ha preguntado si podría hacerse cargo de algunos proyectos federales.

“Platicando le dije: “Si se aburre de estar en Palenque, le puedo encargar una de las cuencas”, en una plática informal que teníamos [...] Se rió y me dijo: “No, no, no, no, no, eso sí, no. Eso no te lo voy a aceptar”. Y en algún otro momento también le dije: “Oiga, pero si hay algo así terrible, terrible, en el país” y también en estas pláticas dijo: “No, pues si es…”, y yo le dije: “La patria es primero”, y me dijo: “Sí, la patria es primero”, reveló la Dra. Sheinbaum.