“Ella no fue”: animador defiende a mujer señalada por correr a invitados de la fiesta de su hija | VIDEO

Luego de que una mujer identificada con el nombre de Vanessa ha sido criticada en redes sociales por supuestamente invitar y luego correr a personas desconocidas de la fiesta de su hija, un animador de la celebración ocurrida en el municipio de Zuazua, estado de Nuevo León, ha salido a decir que la madre de la pequeña no fue quien pidió a la gente que se fuera del lugar.

Y es que el joven explicó que ni Vanessa ni su mamá habrían corrido a las y los asistentes de la reunión. Por lo contrario, señaló que fue otra mujer la que tomó el micrófono para agradecer a los asistentes y pedirle que se retiraran. Asimismo, agregó que otra de las situaciones que puso tensión en el asunto fue la actitud del encargado de la quinta.

“El encargado de la quinta también, sí se me hizo una persona como que no tenía una manera de decir bien las cosas por lo que me tocó ver a mí”, dijo el joven.