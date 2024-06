Mujer invita a desconocidos a la fiesta de su hija porque nadie va y luego los corre, pero se queda los regalos

Una mujer identificada con el nombre de Vanessa se ha hecho viral al ser blanco de toda una ola de críticas luego de que invitó a personas desconocidas a la fiesta de cumpleaños de su hija y posteriormente los corrió en el municipio de Zuazua en el estado de Nuevo León.

Y es que Vanessa tomó la decisión de extender la invitación a la celebración de su pequeña debido a que nadie había llegado al lugar de la fiesta y “no quería quedarse con la comida”. Incluso, en grupos de Facebook compartió que en la reunión había DJ, “tiempo mágico” y grupo.

“Quien guste venir a la fiesta de mi niña (...) vendrá tiempo mágico a las 8:30 y grupo terminando el show. No ha venido nadie así que no me quiero quedar con toda la comida”, se lee en la plataforma.

Luego de que Vanessa realizó la invitación pública a la fiesta de su hija, su mensaje se compartió rápidamente y muchas personas llegaron al evento de la niña. No obstante, la celebración dio un giro inesperado cuando comenzaron a señalar a la mujer de haber corrido a la gente que acudió.

Y es que a través de las mismas redes sociales, distintos usuarios comenzaron a compartir su experiencia al acudir a la fiesta convocada por la mujer. En este sentido, algunas personas señalaron que si bien, los anfitriones recibieron los regalos, posteriormente los corrieron sin siquiera ofrecerles “un vaso de agua”.

Así, con comentarios como “yo si me siento muy ofendida”, “está mal lo que hizo esa morra”, “ni juguito de osito les dio”, “nos corrieron y hasta con micrófono” o “a muchos niños los sacaron llorando de ahí”, diversos internautas se posicionaron en contra de la acción de la mujer.

Después de todas las críticas y reclamos que comenzó a recibir, Vanessa optó por responder en redes sociales. En este sentido, justificó su actuar bajo el argumento de que con toda la gente que acudió, la fiesta se estaba saliendo de control. Incluso, agregó que el dueño de la quinta le había llamado la atención.

“El evento se salió de control. Había niños aventándose a la alberca sin supervisión y el dueño de la quinta me llamó la atención. Sé que nunca se tiene contenta a la gente, pero en mi publicación no pedí regalos. Les tolero que de vieja mamona no me bajen, pero con mi hija NO”, se lee en Facebook.