CDMX, sin daños ni afectaciones tras sismo en Guerrero: Martí Batres

Este domingo 23 de junio se registró un sismo de magnitud 5.4 en el estado de Guerrero, el cual fue percibido también en varios puntos de la Ciudad de México; sin embargo, de acuerdo con el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, no hay reporte de daños o afectaciones.

"Se tuvo un sismo en costas de Guerrero que se percibió de forma muy débil en la Ciudad de México. La zona norte presentó la sensación más fuerte. No tenemos reportes de daños o afectaciones. Todo funciona con normalidad en la capital", escribió en sus redes sociales.

Sigue leyendo:

Temblor hoy domingo 23 de junio: sismo sacude Guerrero, se siente en CDMX

Temblor HOY domingo 23 de junio: sismo sacude Chiapas

El movimiento telúrico tuvo lugar a las 11:16 horas y según información del Servicio Sismológico Nacional (SMN), el epicentro ocurrió en San Marcos, región Costa Chica; sin embargo, las alertas sísmicas en la Ciudad de México no se activaron ya que eso ocurre cuando el sismo supera los 5 grados Richter y se registra a unos 170 kilómetros.

La titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, indicó que el temblor se dio a 18 km al sureste de San Marcos, y la vibración más alta se dio en la estación Iztacalco en la capital.

"Tenemos todas las unidades de protección civil atendiendo el tema, no trae ningún reporte de afectación en la ciudad por lo tanto saldo blanco, y no sonaron las alertas sísmicas porque no lo ameritó, de acuerdo al tipo de sismo, magnitud y aceleración", aseguró Urzúa en entrevista para Foto TV.