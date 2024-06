AMLO anuncia reunión para tratar exportación de aguacate a Estados Unidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la posible reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para tratar el tema de la exportación de aguacate al país vecino.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional señaló que le pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Barcena, que busque al embajador para resolver el tema de supuesta inseguridad hacia los trabajadores.

Sigue leyendo:

Juez de Estados Unidos aplaza sentencia para García Luna

San Luis Potosí estaría en riesgo de no lograr la federalización en este sexenio de su sistema de salud

“Lo del aguacate lo tenemos que resolver llevamos muy buena relación con el presidente Biden con el embajador que es Ken Salazar, en estos días se va a llevar a cabo una reunión, le voy a pedir a la secretaría de relaciones Alicia Barcena de que busque al embajador y que se resuelva este asunto”, sostuvo.

El mandatario federal apuntó la necesidad de poder resolver el tema que mencionan los trabajadores estadounidenses y agregó que buscarán protegerlos como siempre lo han hecho.

“Si ellos sienten que hay amenazas para sus inspectores, busquemos protegerlos como siempre lo hemos hecho y ayudarlos en su función, pero que no se tomen medidas unilaterales que no corresponden a la buena relación que llevamos a cabo, una relación de amistad, de socios comerciales. Entonces no va a haber ningún problema, no va a haber pleito”, declaró.