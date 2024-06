“No hay condiciones para regresar a Tila”, aseguran desplazados, temen por sus vidas

Desplazados de Tila, Chiapas que permanecen en un albergue en Yajalón; aseguran que no hay condiciones aún de regresar a sus hogares a pesar de que hay presencia del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal en la zona.

Señalaron que lamentablemente las autoridades no los toman en cuenta a ellos pero sí a los integrantes del grupo armado "Los Autónomos" por lo que temen por sus vidas si regresan además desmintieron un enfrentamiento como lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se lo digo no hay condiciones nuevamente va a pasar lo mismo nos van a tomar a lo loco y después nos van a dejar a que nos masacren allá porque esto no fue un enfrentamiento fue una masacre nosotros nunca nos enfrentamos con ellos, ellos nos atacaron, ellos nos quemaron ellos no tienen quemadas las casas de parte de ellos las casas que están quemadas son de los pobladores nunca fue un enfrentamiento fue un ataque fue un terrorismo lo que hicieron".