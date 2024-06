Más de 4 mil desplazados ahora viven en albergues por la violencia en Tila, Chiapas

Un total de 4 mil 187 personas fueron desalojas este fin de semana en Tila, Chiapas. Todos se encontraban escondidos en sus domicilios tras los actos de violencia suscitados en este lugar, provocados por el grupo denominado "Los Autónomos".

Desde el viernes un operativo interinstitucional, conformado por más de 500 elementos, entró al municipio donde se inspeccionaron 17 inmuebles para rescatar a las personas y donde se localizaron a dos personas muertas. Posteriormente las familias a través de camiones, volteos y camioneta pick up, fueron trasladados a los refugios temporales instalados en Petalcingo y Yajalón, relataron los pobladores.

Los pobladores señalan que la problemática político-social de Tila, tiene su base en que el grupo de Los Autónomos. Foto: Lizeth Coello

“Triste porque nos despojaron de nuestra casa, dejamos nuestros animales, más nuestra casa no tenemos dónde ir es el único refugio que tenemos es la verdad no tenemos dónde estar ellos nos sacaron a la fuerza sin corazón no pensaron en los niños no piensan en los enfermos salieron todos los enfermos como pudieron”.

Uno de los pobladores contó que la violencia comenzó hace 15 días cuando el grupo armado “Los Autónomos” establecieron retenes en las tres entradas y salidas de la cabecera municipal, sin embargo, el pasado lunes por la tarde las agresiones incrementaron cuando los delincuentes irrumpieron el pueblo y abrieron fuego contra todas las casas.

“Lo que yo viví a cambio de proteger a mi hija tratando de que no le hagan eso porque esa gente no es gente noble, mató, degolló a las personas hay evidencia les quitaron la cabeza solo por defender su casa, violaron, asesinaron, robaron, destrozaron y quien se va hacer cargo de eso”.

Los pobladores señalan que la problemática político-social de Tila, tiene su base en que el grupo de Los Autónomos quieren desplazar al grupo de los pobladores, debido a que consideran que invadieron las tierras ejidales y están ocupando un terreno que no les corresponde.

Hasta el momento, familiares, amigos y sociedad civil de Yajalón y Petalcingo arroparon a los pobladores de Tila que huyeron de la violencia, mientras son custodiados por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.