Sedena llega a Tila, Chiapas, asegura AMLO ante hechos violentos

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) brindó protección a los habitantes de Tila, Chiapas, tras los hechos violentos, y durante su traslado a comunidades cercanas como Petalcingo y Yajalón. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y Bienestar coordinarán la atención para las familias que están en dos campamentos mientras se busca un acuerdo de paz.

Sin pregunta de por medio, el presidente se refirió a la violencia registrada el fin de semana en Tila, Chiapas, donde se reportaron tres fallecimientos y lo atribuyó a una confrontación entre los mismos habitantes

Sigue leyendo:

VIDEO: CNTE vandaliza oficinas de Educación en Chiapas

Desalojan a habitantes de Tila por inseguridad tras enfrentamientos armados

Pobladores de Tila tuvieron que abandonar sus casas. Foto: Especial

“Esto que está sucediendo en Tila (Chiapas) que es muy lamentable, porque no es la lucha contra el aparato del Estado opresor, represor, o la lucha contra un cacicazgo, no, es una confrontación entre el mismo pueblo, porque no se ha podido armonizar, buscar la unidad”, dijo.

López Obrador explicó que conoce Tila desde hace seis décadas porque era un lugar de peregrinación.

“Estamos ayudando, le pedí primero al secretario de la Defensa para que se le diera protección a la gente, afortunadamente se logró, porque había un enfrentamiento entre los pobladores, o entre quienes no están en el poblado, pero es el mismo pueblo”, informó.

Detalló que se protegió a muchas familias que salieron de Tila a Petalcingo y Yajalón, y ya “se apaciguaron las cosas”.

“Y ahora, porque le di instrucciones a la secretaria de Gobierno, que formaran un equipo con la secretaria de Seguridad, con la secretaria de Bienestar, para ayudar a la gente. Y ya hay dos campamentos, se les están llevando alimentos, pero lo que queremos es buscar el acuerdo para que regresen a sus comunidades, y que regresen a sus casas, y que regrese La Paz”, remarcó.

Indicó que hay confianza en que se pueda lograr la paz en la región.

“Pero la reflexión tiene que ver con el hecho de que ¿por qué nos vamos a pelear entre nosotros? Ni siquiera dirimir, resolver problemas con caciques con el uso de la fuerza. No, no, no, no. Vamos a buscar la conciliación con el diálogo, el acuerdo. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Pero sí celebra el regreso a La Paz”, apuntó.

BRC