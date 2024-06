AMLO llama a la CNTE a que realice sus protestas de manera pacífica

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevar a cabo sus protestas de manera pacífica y sin violencia y aseguró que el Gobierno federal no va a reprimir sus manifestaciones.

“Y en el caso de los maestros estamos dialogando con ellos nada más pedirles como siempre lleven a cabo sus protestas, tienen todo su derecho, pero la recomendación respetuosa es que lo hagan de manera pacífica, sin violencia. Y el compromiso nuestro es no reprimir. No hay un Estado opresor. No se violan derechos humanos”, indicó.

El presidente dijo que los maestros tienen derecho a manifestarse. Foto: Archivo

En conferencia de prensa de este lunes, reiteró que el día de mañana tendrá una reunión con los líderes de la coordinadora y en la misma les enseñará el costal de piedras que aventaron el martes pasado dentro de Palacio Nacional, aunado a ello, señaló que no le pareció que también usaron bombas.

“Mañana tenemos una reunión con los integrantes de la coordinadora y hemos tenido reuniones con los maestros de Oaxaca de la sección 22 y se va avanzando en sus peticiones y tenemos un diálogo abierto. La vez pasada hubo una confusión o se les infiltraron provocadores. Hay que cuidar mucho eso. A ver si un día les traigo el costal de piedras. Se los voy a entregar a ellos mañana. Una está así. Arrancadas las banquetas de la Corte, eso no, tampoco lo de las bombas, no a la violencia, el camino es la no violencia”, agregó.

El mandatario federal resaltó la importancia de que la CNTE siga luchando por exigir causas justas y celebró que el día de hoy la sección 22 y la sección 9 hayan retomado las clases.

