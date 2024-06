Jalisco renuente a reinstalar maestros: AMLO

En el gobierno de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro, hay resistencia para reinstalar maestros, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa, dijo que se trabaja para atender las demandas de los maestros.

“Cuando hablan de cesados, un día vamos a exponer aquí, porque me interesa que los maestros, las bases estén enterados, todos para que no se oculte información porque no somos iguales, cesaron a más de mil maestros cuando quería imponer la mal llamada reforma educativa, y hemos reinstalado a mil 100, y nos quedan como 70 y eso porque depende de un gobierno estatal que estamos convenciendo de que se haga cargo”, indicó.

Sigue leyendo:

Dijo que el gobierno de Jalisco se resiste a reinstalar maestros. Foto: Archivo

Al preguntarle la prensa qué estado, el presidente informó que se trata de Jalisco.

El 22 de abril, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador se reunió con los gobernadores de Jalisco, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas con la CNTE para dialogar sobre reinstalación de docentes.

BRC