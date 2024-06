AMLO aprueba el desempeño de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, durante elecciones del 2 de junio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró satisfecho por la labor que realizó la presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, durante la jornada electoral del pasado 2 de junio.

“No quiero meterme a opinar sobre el INE, solo decir que me ha gustado el desempeño de la presidenta del INE. Si reciba, esté sometida a presiones o no, pero actuó bien, ha actuado bien. Bien, estaba yo pendiente de la información sobre los resultados de los conteos rápido y veía yo, escuchaba”, indicó.

Guadalupe Taddei, presidental del INE

FOTO: Especial

Durante la mañanera de este martes en Palacio Nacional criticó al bloque conservador, pues el día de la elección se quejaban de que Guadalupe Taddei estaban tardando mucho en dar los resultados del conteo rápido de las elecciones presidenciales.

“Pero así como si ellos fuesen muy rectos, honestos, eficaces, ¿no, criticando, que se estaban tardando en dar el resultado, que estaba muy mal el INE, que se tardaba. Que se tardaba y salió la señora, ella dio a conocer con una muestra bastante amplia, cercana a los resultados. Entonces, yo estoy... No sé si está siendo presionada o no, yo estoy muy satisfecho con su desempeño”, agregó.

AMLO arremeta contra el INE

El mandatario federal aseguró que de no ser por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no hubiera democracia en el país durante dicho proceso.

“Desde luego, si fuese por el INE, si fuese por el tribunal, no, no, no, no, no tendríamos democracia. La democracia la tenemos por el pueblo. No olvidemos eso. Y se gana cuando el pueblo decide ser libre, como lo mencionaba Hidalgo, el pueblo que quiere ser libre lo será Y eso es lo que está demostrando nuestro pueblo, por eso es un ejemplo mundial”, manifestó.

