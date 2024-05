Quién es el famoso narco que supuestamente estaría revelando secretos del Cártel de Sinaloa en YouTube

En redes sociales ha ganado popularidad un creador de contenido identificado como Ocran Leaks, quien ha dedicado videos en YouTube para hablar sobre supuestos problemas y rivalidades dentro del Cártel de Sinaloa. Aunque el influencer ha optado por cubrir su rostro y no ha revelado su identidad, internautas han especulado que el hombre podría estar directamente relacionado con la organización criminal, incluso, se ha rumorado que sería un famoso narcotraficante.

Con el objetivo de no ser reconocido, Ocran Leaks sube videos completamente cubierto, utilizando gorras, pasamontañas y lentes de sol; aunado a eso, el creador de contenido siempre distorsiona su voz y porta ropa que no deja al descubierto sus brazos. Pese a todas las medidas que ha tomado para no ser descubierto, internautas han empezado a especular sobre la identidad del sujeto que estaría revelando secretos de la organización criminal fundada por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

¿Quién es el famoso narco que estaría detrás de Ocran Leaks?

El creador de contenido ha ocultado su identidad. Foto: Ocran Leaks.

Para descubrir la identidad del hombre que estaría detrás del canal Ocran Leaks, los internautas han puesto particular atención a los detalles físicos y las declaraciones que da el creador de contenido. Lo que ha llamado la atención entre sus seguidores es que el influencer nunca ha hablado mal de Dámaso López Nuñez, alias "El Licenciado", quien fue muy cercano de "El Chapo", por lo que se especula que podría ser su hijo, Dámaso López Serrano, alias "El Mini Lic".

Los seguidores del canal han analizado también las entrevistas que "El Mini Lic" le concedió a periodistas como Luis Chaparro y Anabel Hernández, y se han percatado de que el influencer comparte ciertos modismos y entonación con Dámaso López Serrano, otra razón por la que especulan que él es el narcotraficante que estaría revelando los secretos del Cártel de Sinaloa. Cabe mencionar que, hasta ahora, no se ha podido confirmar esta suposición, por lo que se desconoce completamente quién es el hombre que está detrás de este polémico canal de YouTube.

¿Por qué señalan al "El Mini Lic" como el narco detrás de Ocran Leaks?

No se ha confirmado que "El Mini Lic" esté detrás del canal de youtube. Foto: @LuisKuryaki

Una de las personas que ha afirmado que Ocran Leaks es un canal manejado por "El Mini Lic" es Carlos Ochoa Delgado, mejor conocido como "Don Camilo", quien ha asegurado que formó parte de un grupo criminal en Mazatlán. En uno de sus videos, el también apodado "Pollo Loco" sentenció que hay pruebas de que Dámaso López Serrano sería la persona que está detrás del canal Ocran Leaks y que su intención es "hacer quedar mal" a "Los Chapitos", hijos de Joaquín Guzmán Loera.

"Este canal de está Ocran Leaks formado por 'El licenciado', su hijo (Dámaso López Serrano) y gente de ellos, ¿para qué? para desacreditar a 'Los menores' (como también se conoce a los hijos de Joaquín Guzmán Loera). Les quedó coraje en contra de 'los menores'", sentenció Ochoa Delgado en uno de sus videos en YouTube.