Agua potable en Azcapotzalco: Sacmex abastece a colonias con pipas

Ante los problemas en el suministro de agua que se han presentado en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, el encargado del despacho de la demarcación, Migue Ángel Ocano Opengo, dijo que tras establecer comunicación con el titular del Sistema de Agua de la capital se le informó que los tanques Aeroclub 1, 2 y 3 tuvieron una baja en el suministro por intermitencias en el servicio eléctrico del Sistema Lerma, que ya se está regularizando.

"Ellos están haciendo la distribución de agua mediante pipas y me informan que tienen atendiéndose 159 solicitudes, más las que se van acumulando, si bien no es una responsabilidad directa de la alcaldía, nosotros contamos con 10 pipas de agua, que he dado instrucciones, para que se dediquen fundamentalmente a la distribución del líquido a hospitales, centros de salud y a las escuelas, porque son los lugares donde tenemos a la población más vulnerable", dijo.

Ante los problemas de agua, se abastecerá por medio de pipas. Foto: Archivo

¿Cuándo se regularizará el suministro de agua en Azcapotzalco?

Ocano Opengo agregó que la regularización total del suministro de agua en la alcaldía sería a partir del 23 de mayo; sin embargo, continuarían brindando información al respecto, en tanto que las solicitudes de pipas se pueden hacer por Locatel en el teléfono 556581111.

Debido a la escasez de agua, hasta el 22 de mayo se han enviado 154 pipas a las colonias afectadas de la demarcación, para ofrecer una solución temporal; sin embargo, en un comunicado del 22 de mayo Sacmex dio a conocer que el problema del Sistema Lerma se resolvió, por lo que el servicio de agua ha mejorado paulatinamente y se estimó alcanzar la normalidad en el suministro en un lapso de 36 horas.

Ante los problemas del suministro de agua, se ha llamado a los habitantes de la alcaldía a mantenerse informados a través del portal aguaentucolonia.sacmex.cdmx.gob.mx, en el que se pueden consultar los horarios de abasto de agua.