¿Qué son las tortillas pirata y cuales son los riesgos por consumirlas?: así puedes identificarlas

Las tortillas son un alimento imprescindible para millones de mexicanos, quienes diariamente las llevan a sus meses. No obstante, con el aumento de precios y con el objetivo de reducir los gastos de producción, cada vez más empresas optan por producir "tortillas pirata", las cuales no aportan la misma cantidad de nutrientes en comparación con aquellas que sí cumplen con los requisitos para ser vendidas como "tortillas".

Según explicaciones de la Unión Nacional de la Masa y la Tortilla, las tortillas pirata son llamadas así porque en su elaboración los productores utilizan una mayor cantidad de olotes, en lugar de granos de maíz. Esto se hace con la intención de abaratar los costos de producción de este alimento y venderlo como si fueran tortillas de maíz.

¿Cuáles son los riesgos por consumir tortillas pirata?

La tortilla es una fuente principal de nutrientes. Foto: Freepik.

Aunque, hasta ahora, no hay riesgos asociados al consumo de tortillas pirata, los especialistas comentan que su principal desventaja es que, al ser compuestas principalmente por olotes, no aportan la misma cantidad de nutrientes en comparación a las tortillas de maíz, las cuales son una fuente de potasio, magnesio, niacina, y vitaminas A, C, D, E, B1 y B2.

De igual manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha recordado que para que una tortilla sea considerada sana, se debe consumir de forma natural y no ingerirla con otros cereales como el arroz; además no se deben consumir más de 5 tortillas al día y se debe considerar la edad, el peso y las actividades físicas para determinar cuántas tortillas puede comer una persona al día.

¿Cómo identificar las tortillas pirata?

Las tortillas pirata no causan daños a la salud. Foto: Freepik.

Según sitios especializados, identificar tortillas pirata es fácil, los consumidores únicamente deben poner atención al olor, color y textura, las cuales son muy diferentes a las de las tortillas de maíz: