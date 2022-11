Más del 80% de las tortillerías no cumple con la norma, el CNT pide que haya igualdad de condiciones

Al menos el 80 por ciento de las tortillerías en México no cumplen con la normatividad exigida por el gobierno para la creación de este alimento, por tal razón, el Consejo Nacional de la Tortilla lleva a cabo el programa Démosle la vuelta a la tortilla, con el cual busca anular esta situación. Su presidente, Homero López tuvo una conversación con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group para hablar al respecto.

Explicó que desde 1998 el sector se percató de que se originó la venta irregular de tortillas por medio del reparto a domicilio, servicio que tuvo una buena voluntad, pero afectó a los productores por la falta de regulación en la competencia y la falta de regulación en cuanto a la norma legal.

"Es la competencia más desleal"

El plan busca evitar la informalidad en el sector. FOTO: Cuartoscuro.

Indicó que los dueños de las tortillerías dentro del gremio cumplen con todos sus permisos, pero que hay algunas que no pagan sus obligaciones y evitan cumplir con el reglamento y bajan sus costos por medio del uso de materia prima de baja calidad.

Destacó que los negocios que han sido clausurados son todos lo que no cuentan con la regulación, por lo que prevé que no desaparecerán estos establecimientos, sino que lo harán los que no cumplen con las reglas.

Dijo que lo que se debe hacer es promover que los vendedores de este alimento cumplan con la norma a fin de que se tenga una industria regulada y que compita en igualdad de condiciones.

"Tenemos que tener la capacidad de poder regularnos".

