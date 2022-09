El CNT pide a AMLO generar un programa emergente para atender los costos de la tortilla

Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, aseguró que el incremento en el precio de este alimento seguirá siendo afectado por las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia y del conflicto entre Rusia y Ucrania

Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se dijo preocupado por esta situación, reflexionar sobre este problema y sus implicaciones en lugar de solamente sorprenderse por los costos de este producto de la canasta básica.

Destacó que no se ha podido realizar ninguna audiencia con el mandatario de México y las reuniones que han tenido con las autoridades ha terminado en que no se establezca ningún acuerdo con relación a este insumo.

Aseguró que es necesario que se realice algún programa social emergente para que la ciudadanía pueda adquirir este alimento usando el presupuesto que se aplica a otros apoyos económicos a la población.

El presidente se dijo sorprendido del incremento en los costos.

"El pueblo de México necesita acciones inmediatas", dijo. "La gente hoy no come con política", agregó.

Indicó que los mandatarios de México han temido actuar en torno al sector tortillero, pese a que es uno de los sectores más importantes con más de 130 mil unidades de negocios.

Pese a esto, criticó, el encuentro para fijar las estrategias del plan contra la inflación se llevó a cabo con empresarios y no se convocó a este sector determinante.

El aumento en los precios ha aumentado de manera considerable.

"Si quiere arreglar el problema de la tortilla debe reunirse con la gente más importante, debe reunirse con nosotros", dijo.

Cuestionó si la falta de apoyo al sector no se deba a que no le rinden tributos o halagos al presidente y añadió que el líder del país no ha permitido que sus funcionarios trabajen a favor de la causa que representa.

Aseguró que hay un problema relacionado con la competencia desleal que hay en torno al sector, lo cual podría solucionarse por medio de una redirección de los recursos públicos que gasta el gobierno.

