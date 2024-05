Relata AMLO izamiento de la bandera durante la Marea Rosa

El domingo 19 de mayo previo a la denominada “Marea Rosa”, algunos maestros disidentes e infiltrados —que portaron hasta dos palos— intentaron impedir el izamiento de la bandera monumental en el Zócalo capitalino.

En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador narró que durante tres días se dialogó con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantiene un plantón en la plancha desde el 15 de mayo, pero no aceptaron que se izara la bandera.

El presidente narró lo ocurrido el pasado 19 de mayo. Foto: Archivo

AMLO narra hechos sobre el izamiento de la bandera

“Resulta que aquí dije, no va a haber problema, se va a izar. Entonces se estuvo intentando izarla. Y se estuvo hablando con los maestros de la CNTE y no aceptaban. En tres días, pues para no imponernos y para evitar la confrontación, el acoso. Hasta que el día, el sábado a las tres de la mañana fueron a quererla poner y se opusieron. Y también las autoridades de la ciudad, buscando el diálogo, querían que se permitiera hasta que, no querían. Incluso pusieron alrededor unas casas de campaña”, detalló.

López Obrador dijo que desde Oaxaca dio la instrucción para que los soldados colocaran la bandera, pese a las resistencias.

“Entonces, estaba yo en Oaxaca, ahí dormí y me levanté temprano, como siempre, estaba haciendo cosas, y se me ocurrió ver si ya habían izado la bandera. Y que no, porque no lo permitían. Sí, algunos maestros y otras gentes, que quién sabe de dónde salieron, por eso hay que tener cuidado porque siempre hay muchos infiltrados y provocadores”, dijo.

“Entonces, di la instrucción. Y ya, en veinte minutos se puso. Pero sí hubo jaloneo. Porque me platicaron de que cuando salieron los elementos del Ejército a izar la bandera, salió un grupo que ni siquiera estaba en los campamentos. Incluso con un palo, o dos palos. Y ya se logró”, añadió.

