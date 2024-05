Asegura AMLO que se izará la bandera el 19 de mayo durante la denominada “marea rosa”

Luego de la carta que le mandó candidata de la coalición, Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que se izará la Bandera el 19 de mayo cuando se realice la denominada “marea rosa”.

“También para que ya se entienda, porque ayer lo dije y me mandó una carta… Bueno, no puedo hablar de eso, pero vamos a buscar la forma de que se ize la bandera. Yo creo que hoy, mañana nada más que vamos viendo cómo le hacemos para cambiarla, con todo respeto, y va a estar la bandera el domingo y todo, y no hay mala intención, no hay mala fe, la bandera es de todos los mexicanos, nada más que tenemos que cuidarla porque es nuestro símbolo”, enfatizó.

López Obrador trató de omitir el nombre de la candidata

FOTO: Presidencia

Blindan Palacio Nacional

El presidente recalcó que se mantendrán las vallas metálicas en Palacio Nacional y en las inmediaciones. Descartó que la intención sea por las manifestación a favor de candidatos o partidos y explicó que se prevé la presencia de "mucho provocador extremista", ciudadanos tanto de la izquierda como de la derecha. Manifestó que las medidas que se adoptan es para evitar provocaciones.

“Evadir el acoso, prevenir, pero ya para que también quede eso claro, la gente comprende que tenemos que cuidar el Palacio, que tenemos que cuidar la Catedral, que tenemos que cuidar pues todos los edificios históricos, el patrimonio cultural de México, porque en la desesperación pueden meterse, quemar el Palacio, quemar la Catedral. Y imagínense el New York Times y el Washington Financial Times, y aquí ya hasta Ronco quedaríamos”, expresó.

