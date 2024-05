AMLO prepara comparativo de su gobierno con los de Salinas hasta EPN: "se las voy a enlistar todas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que antes de concluir su gobierno revelará una lista de acciones “no buenas” de los últimos sexenios en México, para comparar su administración con las de los expresidentes Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-200), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Durante la Mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el mandatario federal no dio detalles del contenido de la lista que exhibirá, pero resaltó que los “neoliberales mexicanos corruptos” copiaron prácticas de privatización de bienes y servicios, como la educación y la salud.

Dijo que comentará los acontecimientos de Zedillo, Salinas y otros expresidentes. Foto: Archivo

Dará a conocer hechos que ocurrieron en otros gobiernos

“Sí se las voy a enlistar todas: con Salinas pasó esto, con Zedillo esto, con Fox esto, con Calderón, con Peña Nieto; y con nosotros no pasó varias cosas no buenas que pasaron con ellos, que ahorita no se dice nada, ni yo quiero decirlas porque no vaya a ser en el tiempo que me queda les vaya a yo dar, voy a terminar sirviendo como asesor”, dijo.

Destacó que en su gobierno no han habido protestas históricas de trabajadores como la de los cañeros, pues han sido atendidos todos los sectores productores del país y se les está garantizando el derecho al servicio de salud.

“¿No se han dado cuenta que en todo el sexenio no ha habido conflicto cañero? No lo quiero invocar porque estos son muy traviesos, no los cañeros, los de la mafia del poder. No hay conflicto y otras cosas que no han habido, que no las voy a decir, hasta después porque todavía nos faltan cuatro meses”, dijo.

Destacó que no en todo el mundo los servicios de salud son gratuitos y públicos como en México, y puso de ejemplo Estados Unidos que todo es privado.

“Pues los neoliberales mexicanos, corruptos, pues eso es lo que copiaron. Hay cosas buenas en el mundo, por ejemplo lo del Estado de bienestar en los países nórdicos en donde se garantiza el derecho.

“La salud, se garantiza el derecho a la salud digna, se garantiza el derecho a la seguridad social. Eso no se copia, ¿qué fue lo que copiaron? Todo lo que les permitía lucrar, robar, porque no se puede hablar de hacer negocio cuando un hospital que se construye como nos consta en 300 millones, 500 millones de pesos lo cobraban en 6 mil, 20 veces más, qué negocio es eso, eso es robo, por eso están enojadísimos porque saquean a sus anchas”, resaltó.