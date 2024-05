¿Qué es el orbiting y cómo afecta las relaciones interpersonales?

Si pensabas que te ghostearan era lo peor que podía pasarte, detente, porque llegó la 'nueva tendencia', el orbiting, una práctica bastante común que está comenzando a afectar las relaciones interpersonales de las personas que utilizan las redes sociales para realizar este tipo de acciones que llegan a tener un impacto emocional en quienes son las 'víctimas' de estas practicas.

Si alguna vez alguien te ha dicho que no está interesado o interesada en tener una relación contigo más allá de una amistad pero sientes que te 'coquetea' en redes sociales y te llegan a confundir esas acciones, seguro te está orbitando y nada más es para llamar tu atención. Así que contamos de qué se trata para que estés informado al respecto y no caigas en esos juegos.

Sigue leyendo:

Te dice que no quieren nada contigo, pero tampoco quieren que tengas a alguien más.

¿Qué es el orbiting y cómo puedo evitarlo?

A diferencia del ghosting, donde una persona desaparece sin decir nada por completo de la vida de la otra persona, el orbiting responde a un comportamiento contrario, pues en lugar de desaparecer de la vida de la persona con quien ya no tienen un vínculo o simplemente ya no están interesadas, estas personas hacen "apariciones" como para decir "aquí sigo".

Este tipo de prácticas se definen cuando una persona te ha dicho explícitamente que no está interesada en tener una relación contigo, pero continúa interactuando contigo de una forma que no es "amigos", por ejemplo, existe cierto coqueteo en redes sociales que se asemeja a orbitarte para tener una especie de conexión que no llegará a nada, por que la persona no está interesada en ti de otra forma y lo ha dejado "claro".

Estás prácticas generan confusión en las relaciones

En realidad este tipo de prácticas generan confusión en que la 'víctima' pueda pensar debido a estas acciones que tiene una oportunidad de tener una relación con esa persona. Según expertos, las intenciones ocultas de quienes orbitan es evitar dejar ir a la otra persona, o que esa persona no tenga otra relación con alguien más.

También afirman que se trata de una práctica que busca "apartar" a una personas de la posibilidad de tener una relación con alguien más. Pues busca tenerla lo suficientemente cerca para poder observarla, pero al mismo tiempo con un "límite" claro porque no está interesada en tener una relación o de retomar la relación.