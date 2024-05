Asesinan a candidato a regidor de Coyuca de Benítez y a su esposa

Dos de las cuatro personas cuyos cuerpos desmembrados fueron encontrados en una camioneta abandonada en la colonia Alianza Popular de Acapulco el pasado 16 de mayo, fueron identificadas como Aníbal Zúñiga, candidato a regidor por el municipio de Coyuca de Benítez, y su esposa, Ruth Bravo.

De acuerdo con las primeras informaciones, los restos mortales de cuatro personas, quienes fueron desmembradas e incineradas para después ser abandonadas en la batea de una camioneta tipo Pick Up, fueron encontrados por autoridades locales en el cruce de las calles Luis Echeverría y Adolfo Ruiz Cortines, de la localidad acapulqueña.

Aunque en una primera instancia la Fiscalía General del Estado de Guerrero no había realizado la identificación de los cuerpos, trascendió durante la tarde del 17 de mayo que se trataba del político coyuquense y de su esposa. Las otras dos personas continúan en calidad de desconocidos.

Según reportes de medios locales, en el lugar donde fueron abandonados los cuerpos se encontraron mantas y propaganda política a favor de la alianza de PRI, PAN y PRD, a la cual pertenecía Zúñiga.

Exige PRI nacional justicia para Aníbal Zúñiga

Tras comprobarse la identidad del candidato a tercer regidor por el ayuntamiento de Coyuca de Benítez, importantes figuras del Revolucionario Institucional exigieron a las autoridades locales el pronto esclarecimiento del crimen.

“Murió asesinado Aníbal Zúñiga Cortés, candidato a regidor en Coyuca de Benítez, Guerrero. La violencia no tiene freno y la democracia mexicana se encuentra en peligro. En las últimas 24 horas han asesinado a 3 candidatos y a familiares de 2 de ellos. El crimen es un problema de seguridad nacional y el Estado y sus instituciones tienen que responder a la crisis. México merece la paz y no hay pretexto para no actuar”, señaló el político coahuilense Rubén Moreira a través de su cuenta en la red social X.

El PRI estatal también se pronunció en torno al asesinato de su candidato a regidor. Foto: X / PRI Guerrero

En tanto, el PRI Nacional lamentó la muerte de su abanderado por la localidad guerrerense, al tiempo que pidió a las autoridades no actuar de forma omisa ante los hechos de violencia en la región.

“Exigimos justicia ante este atroz crimen y demandamos al gobierno federal y estatal que tomen cartas en el asunto y dejen de actuar como si la violencia y el crimen no se hubieran apoderado ya de este proceso electoral”, señaló el instituto político.