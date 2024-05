Profesores son asesinados cuando intentaban huir de la violencia de Michoacán

Ya pasaron 8 meses del asesinato de dos profesores que intentaban huir junto con la hija de uno de ellos de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sin embargo, a pesar del tiempo aún no hay un sólo detenido en este homicidio causado por la violencia que se vive en nuestro país. La justicia aún no llega para esta familia.

Hoy se conmemora el Día del Maestro y estos dos profesores tuvieron que huir de las amenazas que recibían, pero fue muy tarde para ellos, pues terminaron asesinándolos, junto a la adolescente Grecia que estudiaba en el Colegio de Bachilleres y que unas horas antes había acudido a una despedida que le habían organizado, pues ya no volvería a esa escuela.

Grecia estudiaba el bachillerato.

Ya tenían las maletas cuando la violencia terminó con su vida

Grecia había acudido a una despedida que le habían organizado sus amigos y compañeros del Colegio Bachilleres, la maestra Lupita estaba preparando los últimos detalles, tenía ya las maletas en la puerta de su casa, pues el día de correr y desaparecer antes de que las amenazas se cumplieran habían llegado, eran más de las 10 de la noche cuando los tres se preparaban para irse de su hogar, pero los asesinaron a balazos.

Un amigo de Grecia la llevó hasta su casa y minutos después cuando él aún estaba cerca a tan sólo unos metros de distancia comenzaron las detonaciones, presuntamente él pensó en no volver, pero el cariño que le tenía a la familia de su amiga lo hicieron regresar y encontró a todos ya muertos, alcanzados por la violencia que se vive en Michoacán y en todo México.

Aún no hay justicia por el triple homicidio de esta familia que huía de las amenazas.

¿Por qué los perseguían?

Según las investigaciones, el ex esposo de Lupita había sido amenazado en Nueva Italia, Michoacán, presuntamente por un grupo criminal, pues al parecer él pertenecía a otro de esos grupos, por lo que los líderes del Cártel de Zicuirán habían amenazado a él y a toda su familia con matarlos. Y aunque los profesores no tenían nada que ver con el crimen organizado ellos también pagaron la factura de las decisiones del papá de Grecia.

El triple homicidio se debía a esas amenazas, aunque ambos profesores eran muy queridos en esa comunidad, pues sus vecinos, alumnos y padres de familia los reconocían como personas ejemplares. El velorio fue vía zoom por miedo a sufrir represalias por parte del grupo criminal y hasta ahora no hay ninguna persona en la cárcel por este crimen.