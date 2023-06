Violencia desplaza a mil 500 personas en Michoacán

Al menos mil 500 habitantes de zonas rurales de Apatzingán, Michoacán, fueron desplazados de sus hogares tras una serie de enfrentamientos entre grupos armados, que han provocado violencia e inseguridad en la región suscitada en las

última semana.

El pasado fin de semana, decenas de familias dejaron las comunidades de El Alcalde, Las Bateas, El Tepetate y El Guayabo, luego de que civiles armados irrumpieran para enfrentarse con la presunta finalidad de obtener el control de

esos territorios.

Marco Antonio es una de la víctimas que ahora busca refugio en la tenencia de El Rosario. Ya a salvo, recuerda que el pasado domingo, una intensa balacera lo obligó a salir de su casa

junto con su familia.

"Allá no hay paz, ya no hay cómo vivir, no hay trabajo, nos quemaron todo, nuestras casas, nos desalojaron", lamentó.