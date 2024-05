Captan a vendedor de café rellenando sus ollas con agua de la llave: VIDEO

En redes sociales circula un video que ha provocado una gran indignación entre los habitantes del municipio mexiquense se Metepec, pues resulta que un vendedor de café fue captado rellenando sus ollas con agua de la llave, por lo que, como era de esperarse, se generaron todo tipo de opiniones al respecto, incluso, se solicitó la intervención de las autoridades de salubridad pues consideran que esta práctica podría detonar un serio problema de salud pública.

Este video se difundió a través del perfil de X llamado “Qué poca madre”, en el cual, se hacen distintas denuncias ciudadanas y en dicha grabación se puede apreciar el momento exacto en el que un hombre, quien aparentemente vende café en las instalaciones de la Feria de San Isidro Metepec, se encuentra rellenando un recipiente con agua de la llave, la cual, emplea para precisamente preparar sus bebidas.

Según se puede leer en la denuncia ciudadana, el autor del polémico video se habría acercado al vendedor de café para cuestionarle si ocuparía esta agua para preparar sus bebidas y obtuvo una respuesta positiva, sin embargo, argumentó que ante de ello, se encargaría de hervir el agua con la intención de eliminar cualquier bacteria u organismo que pudiera contaminar el líquido.

“Así venden los cafés en la Feria de Metepec, Estado de México 2024, cuando me acerque al joven le pregunte ¿A cómo los cafés?’ y me dice que iba a hervir el agua y que me buscaba después. ¿Cuántos quieres patrón?” se puede leer en el breve texto que acompañó el video en cuestión.

Así fue captado este vendedor de café usando agua de la llave para preparar sus bebidas. Foto: X: QuePocaMadre_Mx

Exigen en redes la intervención de las autoridades

Como se dijo al inicio de la nota, se generó un gran furor en torno al video en el que aparece un vendedor de café rellenando sus ollas con agua de la llave y además de acumular miles de reproducciones, la caja de comentarios de la referida grabación terminó repleta de comentarios en los que los internautas expresaron su inconformidad ante esta práctica del comerciante pues consideran que podría exponer a sus clientes a distintas enfermedades como infecciones y hasta intoxicaciones, por lo que pidieron a las autoridades sanitarias intervenir en el caso para investigar al vendedor y prohibirle vender cafés preparados con agua de la llave.

Por otra parte, también hubo quien defendió al vendedor de café y aseguraron que con hervir el agua de la llave es más que suficiente para que las personas puedan consumirla de manera segura, sin embargo, esto no fue del agrado de todos los usuarios de redes y se desató un intenso debate.

Cabe señalar que, hasta ahora, el vendedor de café no ha sido identificado y solo se sabe que se encuentra ofreciendo sus bebidas en la Feria de San Isidro Metepec, la cual, culminará el próximo domingo 19 de mayo.