VIDEO: Niño se vuelve viral por llorar al saber que AMLO no gobernará más el país

De cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 2 de junio, la noticia de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no estará más al mando del país, le cayó de peso a un niño que lloró largamente por el fin del sexenio. Esto fue compartido por su mamá en redes sociales a través de un video.

El video comienza con el niño recibiendo la noticia de la forma más serena posible, y avanza hasta un desconsuelo profundo, en el que se ve al niño llorando en el regazo de la madre porque el Presidente termina su período de comandancia en el país, volviéndose protagonista por un momento del próximo cambio de presidente.

Este conmovedor video de menos de un minuto logró atraer la atención de miles de internautas, pues llegó a 297 mil vistas, más de 40 mil reacciones y tres mil comentarios en la plataforma Tik Tok, casi todos empatizando con el niño y dándole la razón a su tristeza, pues muchos aseguran que sienten lo mismo por el fin del sexenio.

"A mi nunca me gustó la política pero AMLO me quitó la venda de los ojos y tener Fé en mi MÉXICO. Vote por Él y hasta la fecha no me ha decepcionado", compartió @Queencorea