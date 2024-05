Se irán “al basurero de la historia” quienes intenten anular las elecciones del 2 de junio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que quienes intenten anular las elecciones del próximo 2 de junio “les va a costar” y se irán “al basurero de la historia”; sin embargo, refrendó su confianza en “la gente, la fuerza de la opinión” para avalar los resultados de las urnas.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la prensa cuestionó al mandatario federal si confía en la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evitar politizar el resultado de una elección, luego de que el pasado lunes la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, se reunieron en privado con magistrados.

AMLO confía en la gente. Foto: Presidencia

“Confío en la gente, confío en la fuerza de la opinión pública, o sea, es que no se puede cometer una arbitrariedad, sin justificación y sin respaldo del pueblo, sin apoyo del pueblo, más que nada con el repudio del pueblo, no se puede, no es cualquier cosa”, respondió el tabasqueño.

López Obrador evitó decir nombres y hablar de partidos, pero dijo que quienes promuevan anular las elecciones se irán al basurero de la historia.

“Pueden, y les va a costar porque se van a la historia con eso, pero al basurero de la historia los que están actuando contrario a los intereses del pueblo y están favoreciendo la corrupción.

“Ya no es como antes, que eso pasaba inadvertido y que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Y decían, ‘son traidores’. No, no, no, no, son traidorzuelos, aclarando porque tampoco les vamos a dar tanto rango”, dijo.

También volvió a llamar a todos a participar en las elecciones del 2 de junio, “estén contentos o estén enojados”, pero todos porque así es como se resuelven las diferencias.

Aprovechó para lanzar una indirecta en contra de las manifestaciones que se han radicalizado y han causado actos de vandalismo y violencia.

“Nada de violencia, nada de tirar bombas molotov, nada de estar diciendo mentiras, estar calumniando, además todo eso es pecado social no pueden ir a los templos, a las iglesias. Ahí se van a a acordar de mí cuando vayan a los templos e iglesias y estén diciendo mentiras y calumniando, levantando falsos testimonios”, concluyó.

BRC