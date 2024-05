AMLO blinda con vallas el Palacio Nacional, continuará así hasta después de las elecciones del 2 de junio

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que las vallas metálicas que colocaron esta semana alrededor de Palacio Nacional se quedarán hasta después de las elecciones del 2 de junio, pues aceptó que fueron puestas como medida de prevención ante las manifestaciones de grupos sociales y políticos, como el evento Marea Rosa que encabezará en el Zócalo la oposición, el próximo domingo.

Para el mandatario, se está protegiendo el edificio donde despacha porque, resaltó, en las manifestaciones hay infiltrados de extrema izquierda y derechas.

Recordó que en marzo un grupo de manifestantes tumbaron una puerta del recinto. Foto: Presidencia

“A lo mejor sí, vale más prevenir. Es que imagínense para los conservadores, que se metan 20, 30, 50, 100 al Palacio y le prendan fuego, que es lo que quieren, desearían eso. No, lo de los apagones estos no es nada para los gritos que darían Ciro, Loret y López Dóriga y todos, y no ven que ya llegó hasta España. Entonces, hay que estar cuidando, hay que ser prudente”, respondió.

A la par, recordó la protesta en marzo pasado de afines al movimiento por los 43 normalistas desaparecidos, en la que tumbaron una puerta de Palacio Nacional, resaltando que engañaron a las autoridades capitalinas de que se iban a manifestar pacíficamente, pero después radicalizaron su protesta.

“Hay quienes traen otras intenciones, no vienen a luchar por causas justas, o sea, conscientes o inconscientemente vienen a apoyar a la mafia del poder, a la oligarquía, son conservadores aunque se hagan pasar por radicales. Traen una capucha y vienen a tirar bombas o traen sopletes, qué no se sabe cuando uno lucha por una transformación que el soldado es pueblo uniformado, ¿no se sabe eso? Que son hijos del campesino, hijos del pueblo, y ¿cómo le voy a hacer daño? Incluso si son mujeres no me importa”, dijo.

La prensa cuestionó al mandatario federa si las vallas se colocaron ante las manifestaciones por del Día del Maestro, la opositores del próximo domingo y por las que sucedan previo a las elecciones del 2 de junio.

“Es para prevenir, para evadir el acoso, para no caer en la trampa de la violencia y también por las circunstancias porque hay elecciones y hay quienes quisieran que hubiese represión, son tiempos de zopilotes. Entonces, tenemos que actuar con mucha prudencia, presencia, paciencia y prudencia, las tres P, así como se necesitan también las tres C: cabeza, corazón y carácter.

“Entonces, es mejor prevenir porque hay muchos infiltrados, o sea, quienes conocen de cómo ha sido la historia en las luchas, en México y en el mundo saben de cómo hay provocaciones, hay infiltrados, cómo se tocan los extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha. Hay una canción de Pablo, o de Silvio que me gusta mucho por eso, que habla de los extremistas”, contestó.

