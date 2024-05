AMLO confía en que no habrá apagones durante elecciones del 2 de junio

“No habrá apagones para cambiar las urnas”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa matutina, también hizo un llamado a los empresarios para no paren sus plantas de generación de energía, y reconoció que fallaron varias plantas de CFE.

“Serenense, además, tenemos la manera de expresar nuestra inconformidad, en forma pacífica, para eso son las elecciones, voto, libre, secreto, todos, todos, todos, todos tenemos ese derecho constitucional y votemos, por lo que nos dicte nuestra conciencia en libertad”, afirmó.

“Y tengan la seguridad de qué no es como antes, de que no habrá apagones para cambiar las urnas, no habrá apagones para falsificar las actas, no habrá ratón loco, ni relleno de urnas o urnas embarazadas o se les entregar como lo hacían, esta boleta, allá en el sureste, ya está marcada, te van a dar una”; remarcó.

CFE labora para evitar apagones por la alta exigencia de energía

López Obrador explicó que ahora que hay altas temperaturas, aumenta la demanda de energía, por lo que están laborando el personal del CFE para resolver la problemática.

AMLO hace un llamado a empresarios eléctricos

“Hago un llamado también a los empresarios de la industria eléctrica, los particulares para que nos ayuden cuidando que no se paren sus plantas. Estamos invirtiendo más, muchísimo más, es creo que oportuno que mañana vengan los de la Comisión Federal y te expliquen bien todo el plan, mañana jueves porque ayuda mucho”, remarcó.

Explicó que el Cenace emite avisos cuando aumenta la demanda “y puede producirse un accidente mayor, si no se administra el que se apaguen durante un tiempo las luces o que no haya electricidad en determinada zona tanto pasa la demanda, todo eso le corresponde al Cenace, hay avisos, es decir, cuidado, porque si no hay control y hay un accidente, puede provocar un apagón generalizado, que no se ha dado. Afortunadamente, estamos pendientes”

-Hay una versión de que falló una o dos plantas de Iberdrola, ¿es cierto esto presidente?, se le cuestionó.

-no, fallaron varias, acotó López Obrador.

-¿de las que compr???, se le insistió.

-No, no, no, de la Comisión Federal porque al momento en que hay más demanda sale, y algunas otras están en mantenimiento, entran, salen a generar, pero que vengan los técnicos y les expliquen, apuntó.

Dijo que se tienen más de 20 proyectos para fortalecer la generación de energía eléctrica y dejar a la Comisión Federal de electricidad con más del 60% de participación en el sector.

