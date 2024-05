Tunden a Sol León por cambiar de look para "parecerse" a su hija Miranda, ella responde: "enfermedad de la gente"

La creadora de contenido y también empresaria Sol León se volvió tendencia en redes sociales, pues fue acusada por usuarios de Instagram y TikTok de hacerse cambios estéticos para parecerse a su hija Miranda. Sin embargo, luego de la “polémica”, ella decidió contestar. La influencer es conocida por su estilo “buchón” y la venta de fajas, las cuales promociona para moldear la figura del cuerpo.

Sol tiene en su cuenta de Instagram 1.1 millones de seguidores, mientras que su hija Miranda 4.3 millones. El parecido entre ambas es innegable, pero Sol dio una respuesta clara y contundente ante este hecho, por medio de una publicación en sus diversas cuentas, lo cual ni siquiera pudo ser rebatido por sus “haters”.

Respondió de manera contundente. Foto: @solleon21_doll / Instagram.

¿Qué es lo que dijo Sol León?

“Que enfermedad de la gente, no me quiero parecer a ella, ella se parece a mí por qué soy su madre, ella es mi hija, claro que nos parecemos! No es adoptada yo la parí, me cuido y soy joven y ella crece, mis hijas mi adoración”, comentó Sol León. Como era de esperar, rápidamente se viralizó y obtuvo cientos de comentarios.

El parecido con su hija es innegable. Foto: @mirandita.leon / Instagram.

“Miranda nunca se ha parecido a su mamá, ella es igual al papá (QEPD) la que es idéntica es Luciana”, “Son hermosas Sol eres una reina que los malos comentarios te valgan”, “Como no se va aparecer si es la mamá o seaaaa”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en su post.