Ucraniana se enamoró de un mexicano donde vivió violencia intrafamiliar e intento de feminicidio

Las redes sociales nos conectan, permitiendo que tengamos comunicación con personas de todas partes del mundo en tiempo real, incluso, nos permiten conocer personas con las que nunca nos hubiéramos cruzado en la vida real y crear relaciones de amistad o noviazgo.

Así lo cuenta una usuaria ucraniana en la red social TikTok, narrando cómo llegó a México con la ilusión de tener un lindo amor, después de haber conocido a un hombre mexicano en Facebook.

Sigue leyendo: Momento exacto en que chofer de transporte defiende a usuaria de su acosador: VIDEO

La mujer ucraniana, asegura que conoció a un hombre a través de Facebook, y durante tres años compartieron mensajes, “llenos de ilusiones de promesas”, y después de ahorrar durante todo ese tiempo, decidió viajar al país azteca.

A partir del primer momento, la mujer considera que estuvo lleno de “señales del universo” de que no estaba llegando al lugar correcto para ella, pues esta persona, de quien omitió todo nombre o dato particular, vivía en casa de sus padres que a su vez compartía con otros familiares.

Además, el sujeto usaba de excusa a la mujer para pedir dinero a sus padres, sin embargo, ella especifica que en eso momento, no hablaba bien el español, por lo que esta situación y todo lo que vivía no lo entendía del todo bien.

“Me di cuenta que él me usaba para pedir dinero a su mamá, como si yo lo estuviera pidiendo, para el colmo, él no tenía trabajo y a pesar de que le ofrecían, no se quedaba o se salía muy rápido”, dijo en su video.