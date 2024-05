Estas son las 4 palabras por las que te pueden bloquear tu cuenta de WhatsApp

WhatsApp es el servicio de mensajería más popular del mundo y es usado por millones de personas. Esta aplicación tiene condiciones que nos pueden costar la desactivación de la cuenta y muy pocas personas conocen cuáles son las palabras que no deberían escribir a través de los chats. Vale señalar que como cualquier otra app, tiene términos y condiciones que deben respetarse, pues estos tienen fines legales, autorizados y aceptables.

Las redes sociales permitieron que las personas puedan conectarse con otros usuarios de todas partes del mundo. Sin embargo, así como tiene sus ventajas, también uno puede quedar expuesto a situaciones peligrosas o de una fuerte vulnerabilidad social. Es por ello, que WhatsApp no es la excepción, y te indicamos cuáles son las palabras que debes evitar escribir durante una conversación para impedir sanciones.

Evita algunas palabras para que tu cuenta no sea suspendida. Fuente: Pinterest

Estas son las palabras que debes evitar usar

La aplicación de Meta incorporó nuevas normas de uso en su reglamento, para evitar que haya hostigamiento, discriminación o algún otro tipo de violencia por medio del servicio. Vale señalar que si se envían por error o a propósito, cualquier persona puede perder su cuenta por infringir las normas establecidas. Por eso, no está permitido mencionar en WhatsApp las palabras pornografía, pedofilia o términos derivados, durante la conversación.

La aplicación detalla la prohibición del lenguaje relacionado con actividad ilegal, el cual incluye lo asociado con la explotación sexual de menores y la trata de personas, por ello se restringen palabras como pedofilia, violencia o acoso. WhatsApp puede bloquear las cuentas de los usuarios que incumplan las normas, ya sea de forma temporal o permanente. En el segundo caso, no se podrá registrar una cuenta nueva utilizando el mismo número de teléfono.

El incumplimiento de las normas permite a Meta bloquear tus cuentas. Fuente: Freepik

Según la normativa que maneja la plataforma, “durante la prestación ordinaria de nuestros Servicios, no conservamos tus mensajes, sino que se almacenan en tu dispositivo (no se guardan generalmente en nuestros servidores). Una vez que se entregan tus mensajes, se eliminan de nuestros servidores”. No obstante, sí hay escenario en los que WhatsApp sí puede acceder a los mensajes que están en la cuenta, aquellos que no son entregados por falta de internet.