Cofepris alerta no utilizar este medicamento para tratar el cáncer por delicado motivo

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por un medicamento utilizado para tratar el cáncer en México. De acuerdo con la dependencia se trata del metotrexato solución inyectable 500 miligramos, el cual es distribuido por Biosistemas y Seguridad Privada. En este sentido, las autoridades sanitarias han advertido no administrar esta solución a los pacientes, en particular la del lote HIMH23020, con fecha de caducidad de agosto de 2026.

El motivo por el que la Cofepris emitió la alerta es porque el medicamento presenta una serie de irregularidades, por lo que no es recomendado que se administre a pacientes. Cabe mencionar que no se ha revelado cual es la causa exacta de las irregularidades que tiene el lote, únicamente se ha dado a conocer que no se recomienda utilizar mientras se realizan las investigaciones pertinentes por parte de las autoridades sanitarias.

Sigue leyendo:

UNAM alerta por aumento de casos de sarampión en la CDMX, emite medidas precautorias

Cofepris alerta sobre falsificación de medicamentos contra cáncer de mama , VIH y anestesia

¿Por qué alertan por el uso de metotrexato?

La alerta fue emitida este 30 de abril. Foto: captura de pantalla.

"El Sistema Federal Sanitario de Cofepris identificó las irregularidades en dicho producto, señalado con el lote HIMH23020 y con fecha de caducidad agosto de 2026. Por lo anterior, se solicita a profesionales de la salud y al sector regulado, inmovilizar y suspender, de manera preventiva, el uso y administración del metotrexato solución inyectable 500 mg con las características citadas", se lee en un comunicado emitido por la dependencia oficial.

"Se hace un llamado a adquirir medicamentos exclusivamente a través de distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, quienes deben contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento expedidos por Cofepris, además de documentación que acredite la legal adquisición del producto", añadió Cofepris en su alerta. Finalmente, las autoridades sanitarias exhortaron a consultar listado de distribuidores de medicamentos irregulares, el cual está disponible en el enlace https://bit.ly/3UjwZ3u.

¿Qué es y para qué se utiliza el metotrexato?

Es un medicamento recetado para pacientes con cáncer. Foto: especial.

De acuerdo con información de MedlinePlus, servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el metotrexato pertenece a una clase de medicamentos llamados antimetabolitos y se utiliza para tratar el cáncer retardando el crecimiento de las células cancerosas. Este medicamento ayuda a retrasar el crecimiento de las células de la piel para detener la formación de escamas; este medicamento se toma en tabletas o se inyecta en la vena, generalmente una vez por semana.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha revelado que la tercera causa de muerte en el país es por los tumores malignos. Durante los primeros seis meses del año pasado, 2023, se registraron cerca de 45,409 decesos por esta causa, según datos de Estadísticas de Defunciones Registradas, un dato alarmante para las autoridades sanitarias.