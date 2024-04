Rubén Rocha señala que las 8 personas liberadas no presentaron denuncia

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que las ocho personas recién liberadas que faltaban de 66 plagiados en Culiacán no presentaron denuncias. En las instalaciones del 8° Batallón de Infantería, dijo que se desplegó un operativo para localizar a esas ocho personas, aunque no detalló en qué consistió.

Refirió que de los 66 plagiados, aparecieron 42, pero se buscaba a varios niños niñas, “luego localizamos 16 personas más ahí sí ya venían todas las niñas y todos los niños que habían estado y sólo quedaron ocho”.

El gobernador detalló que esos ocho liberados son tres mujeres y cinco hombres. Foto: Especial

El gobernador Rocha Moya dijo que de esos 8 liberados el domingo tres mujeres y cinco hombres.

“Los encontramos ayer y quiero decirles que tenemos toda es decir hemos comprobado casa por casa donde están los que no estaban, los que habían desaparecido y están en sus casas tengo los nombres los cuales no podemos darlos eso solamente los haría la autoridad investigadora en el caso de que presenten denuncia no se han presentado denuncias se presentaron algunas denuncias de familiares pero no de los de las personas directamente afectadas”, explicó.

Aseguró que ya concluyó el operativo y las 66 personas fueron localizas con vida.

“Para nosotros es muy muy importante no dejamos de desarrollar establecimos un cuartel en donde estaba el operativo de ahí se estaban dirigiendo las operaciones y este finalmente con mucha satisfacción puedo decir ahora que ayer tenemos en sus casas en sus hogares a las 66 personas desaparecidas”, agregó.

