¿Asaltos a transportistas ponen en riesgo mis compras en línea? Experto explica ventajas y desventajas del ecommerce

El comercio electrónico en México sigue en aumento y parece que no tiene fecha de caducidad para que la tendencia se termine, ya que más del 30 por ciento de las ventas que tienen las empresas son a través del comercio electrónico (ecommerce), afirmó el doctor Rogelio González Achirica, quien detalló los impactos que hay en el rubro ante factores como la inseguridad carretera, problemas en aduanas y errores en el inventario.

El presidente del Consejo de One Stop Group y de Recintos Fiscalizados del Noreste, SA de CV, aseguró para el Heraldo de México, que dichos factores generan riesgos para los compradores mexicanos que han contribuido para que surja un boom en compras de tiendas principalmente chinas como Shein y Temu, que están condicionadas para que sus productos lleguen a sus destinos finales.

El comercio electrónico de China domina el mercado nacional. Foto: Archivo

¿Qué compran más los mexicanos por ecommerce?

González Achirica reiteró que desde que pasó el confinamiento de la pandemia de Covid-19, crecieron las compras en línea y en el caso de México la tendencia de las compras ha ido cambiando ya que quedó atrás la preferencia de adquirir objetos de entretenimiento por productos cotidianos, destacando tener ropa y vestido como principal rubro entre los consumidores que buscan:

39 por ciento son de ropa y vestido.

19 por ciento cuidado personal.

17 por ciento electrónica y relacionadas.

Lo anterior, Rogelio González lo comprobó cuando llevó a cabo operaciones como consultor o cotizador donde identificó que las zonas del país donde llevan a cabo más compras vía comercio electrónico es en las entidades ubicadas al sur y sureste y en la parte de Pacifico, ya que acotó que los productos al ser ofertados a bajo costo, la gente los adquiere sobre alguna prenda que les tienen que pagarla a mayor costo en el mercado nacional.

¿Hay riesgos en el comercio electrónico?

Pese a que se presentan robos carreteros a transportistas, no necesariamente tiene un fuerte impacto en la competitividad del comercio electrónico que contrata a servicios de paquetería, explicó González Achirica, que reiteró la importancia de hacerlo con empresas certificadas que garanticen la seguridad.

El sur y el pacífico mexicano es donde hay mayor actividad de comercio electrónico. Foto: Archivo

Sin embargo, el robo de artículos principalmente de electrónicos como celulares y otros, es un factor importante para que no lleguen a sus destinos, por lo que sugirió que los camiones de carga eviten tener fachadas ostentosas que sea una alerta para los ladrones.

Aunque existen otras complicaciones para que lleguen los productos comprados en el comercio electrónico, tal es el caso de los inventarios mal capturados, es decir, cuando las empresas escriben mal los datos del comprador lo que hace que queden varados en los aeropuertos o puertos fiscalizados.

“Es importante como trazabilidad, tener socios con certificaciones de muchos tipos de informáticas para evitar riesgos en el manejo de la información, todos en actividad logística de última milla deben tener certificaciones, no (deben trabajar) con novatos”, acotó y agregó:

“Si hay ID como debe ser, cosa que no se está haciendo bien, alguien pide un producto en la plataforma y el vendedor no está documentando debidamente y la aduana al recibir tampoco no exige y la empresa de paquetería no cumple con la internacional que da el servicio (el producto) se pierde y quedan en almacenes fiscalizados porque si excede el valor de franquicia y llegan a la aduana para pagar más lo que se exceda, ya se quedó ahí porque no se localizó al comprador”, señaló.

Rogelio González Achirica sugirió a los transportistas hacer una medida de precaución. Foto: Archivo

Sin embargo, también atribuyó al factor del trabajador que en caso de tener la entrega solo con el domicilio del destinatario en un lugar “muy apartado, no lo van a agarrar porque se va a trabajar todo el día o no tiene el celular, ahí empieza el primer punto de control de ese inventarios”, afirmó, aunque recordó que hoy en día, la ventaja del comercio electrónico tiene un tiempo de espera menor cuando se hacía en los 2000, cuando tardaban unos 40 días ahora se extiende como máximo a 7.

Finalmente dijo, que los productos tienen RFID, calcomanías de identificación que ayuda a localizar las mercancías para poder ser recuperadas, sistema que se implementó en Estados Unidos a raíz de los atentados a las torres gemelas para su pronta ubicación en los almacenes fiscalizados, por lo que confirmó que las pérdidas se llevan a cabo en las carreteras.